تصديق أقوال المتهم بقتل مُعلمة الديوانية

2021/04/26 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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صدقت محكمة تحقيق الحمزة، اليوم الاثنين، أقوال المتهم بجريمة قتل المُعلمة (مريم) في ناحية السدير بمحافظة الديوانية.

وافاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز أن "محكمة تحقيق الحمزة صدقت أقوال المتهم (ح.



م.



ش) الذي اعترف صراحة بقتل المجني عليها ورمي جثتها في شط السدير جراء مقاومتها له اثر محاولته الاعتداء عليها".

واضاف أن "المحكمة صدقت أقوال المتهم بالاعتراف وأجرت كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لاعترافه".

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