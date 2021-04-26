2021/04/26 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.وقال رئيس اللجنة، قتيبة الجبوري في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن “لجنة الصحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النيابية تكشف حقائق جديدة بشأن حادثة ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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