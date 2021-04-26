اقليم كوردستان يشيد بدور الامارات

2021/04/26 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل دابان شدله نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، احمد الظاهري القنصل الاماراتي العام في اقليم كورستان.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين اقليم كورستان ودولة الامارات في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وشكر نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية دولة الامارات العربية على المساعدات الانسانية التي قدمتها الى اقليم كوردستان خلال السنوات الماضية.

PUKmedia ترجمة

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