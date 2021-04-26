محافظة عراقية: سجلنا ألف إصابة بكورونا لمن أعمارهم دون الـ 20

2021/04/26 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىقال عضو خلية الازمة الصحية في محافظة ديالى وسام سعدون، اليوم الاثنين، بأن المحافظة دخلت ذروة الموجة الوبائية الثانية لفيروس كورونا.وقال سعدون في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ديالى يبلغ من 400-500 اصابة جديدة "، مشيرا الى ان "هذه الأرقام تعني بأن المحافظة دخلت ذروة الموجة الوبائية الثانية التي تضرب ديالى بعد الموجة الأولى العام الماضي".وأضاف سعدون، أن "ديالى سجلت خلال شهري اذار ونيسان الجاري، أكثر من الف اصابة بفيروس كورونا لمن هم دون 20 سنة، وهذه الفئة لم تسجل فيها اصابات في الموجة الاولى".وتابع "حتى اللحظة لم نرصد حدوث أي وفيات للمصابين دون سن الـ20 عاماً".وأشار إلى إن "ارتفاع معدلات الاصابة رجع الى أن نسبة الالتزام بالأطر الوقائية دون 1%، وهذا الامر مقلق جداً، وينذر بحدوث خطير كبير على حياة أهالي المحافظة".

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