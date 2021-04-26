ظريف من بغداد: نرحب بدور العراق المحوري في المنطقة

2021/04/26 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، ترحيب بلاده بدور العراق الذي وصفه بـ "المحوري" في المنطقة.وقال ظريف بمؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي، فؤاد حسين: "بحثنا العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، ولدينا العديد من مجالات التعاون مع العراق أمنياً وسياسياً واقتصادياً".

وأضاف قائلاً: "نحترم مبدأ حسن الجوار والسيادة، ولا نتدخل بالشؤون الداخلية"، مضيفاً أن "علاقاتنا مع العراق قوية، ونتطلع إلى تعزيزها".

وأكمل ظريف: "نتطلع إلى تعزيز الطاقة والربط السككي ومكافحة المخدرات"، مؤكداً أن بلاده "ترحب بدور العراق المحوري في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم، وصل ظريف إلى بغداد، واستقبله وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الذي قال إن "ظريف سيلتقي المسؤولين العراقيين في بغداد، ومن ثم يجري زيارة إلى محافظة النجف، وأخرى إلى إقليم كردستان".

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