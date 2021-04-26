وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع ظريف: العراق بدأ يلعب دوراً حيوياً بالمنطقة

2021/04/26 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، أن العراق بدأ يلعب دوراً حيوياً في المنطقة".

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "العراق بدأ يلعب دوراً حيوياً هاماً بالمنطقة لدعم الاستقرار والتفاهم، لارساء السلام في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الايراني، جواد ظريف، إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.

يتبع..

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