ظريف: نتطلع إلى تعزيز الطاقة والربط السككي ومكافحة المخدرات مع العراق

2021/04/26 | 12:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز الطاقة والربط السككي ومكافحة المخدرات مع العراق.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد، بعد انتهاء اللقاء الثنائي بينهما إن “إيران تحترم حسن الجوار والسيادة ولا نتدخل بالشؤون الداخلية”.

وأضاف “تطرقنا الى المفاوضات ايران مع الدول الـ4+1 وعلاقاتنا مع العراق قوية ونتطلع الى تعزيزها”، مشيراً إلى أن “بلاده تتطلع الى تعزيز الطاقة والربط السككي ومكافحة المخدرات”.

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