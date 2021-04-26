وزير الخارجية: وصلنا إلى حدود مهمة خلال النقاشات مع الجانب الإيراني

2021/04/26 | 12:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، توصله مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، إلى حدود مهمة خلال النقاشات.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع ظريف في بغداد، بعد انتهاء اللقاء الثنائي بينهما إن “اللقاء تطرق الى مواضيع تهم المنطقة”.

واوضح أن “بغداد تتابع المفاوضات بين الجانب الامريكي والايراني في فيينا”، مشيراً إلى أن “ظريف سيزور النجف والاقليم”.

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