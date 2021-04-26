2021/04/26 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد شيخ عشائر بني مالك ضرغام المالكي، أن البصرة مدينة سياحية منفتحة على الخليج، مبيناً أن مجلس المحافظة بعد العام 2003 أراد تحويلها إلى مدينة إسلامية.وقال المالكي في حديث متلفز تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصة تحويل البصرة إلى مدينة إسلامية..



الشيخ ضرغام المالكي: هكذا فعل مجلس المحافظة المركز الخبري الوطني.

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