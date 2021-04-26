ظريف يؤكد احترام السيادة العراقية وأهمية دور بغداد المحوري

2021/04/26 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، احترام السيادة العراقية وأهمية دور بغداد المحوري.وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع مع وزير الخارجية فؤاد حسين في بغداد وتابعه “المركز الخبري […]

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