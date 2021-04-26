السيّاح الأميركيون المحصّنون ضدّ كورونا سيتمكنّون من السفر للاتحاد الأوروبي

2021/04/26 | 12:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” أنّ الاتحاد الأوروبي سيسمح في الأشهر المقبلة للسياح الآتين من الولايات المتحدة بالسفر إلى دوله، بشرط أن يكونوا قد تلقّوا لقاحاً مضادّاً لكوفيد-19.وقالت فون … Readmore

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