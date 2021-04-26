انتحار طفل شنقا يهز الشارع الذي قاري

2021/04/26 | 12:25 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الاثنين، بانتحار طفل يبلغ من العمر 13 عاما في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ NRT عربية (26 نيسان 2021)، إن "طفلا يبلغ من العمر 13 عاما أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في ناحية العكيكة جنوب مدينة الناصرية، لاسباب مجهولة حتى الآن".

وأضاف المصدر، ان "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي في المحافظة".

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