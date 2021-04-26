الدفاع التركية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد حزب العمال شمالي العراق

2021/04/26 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عملياتها العسكرية التي تشنها شمالي العراق تسير على وفق الخطط المرسومة لها بتدمير مواقع حزب العمال الكردستاني.

وأكدت الوزارة في بيان استمرار عملتي مخلب البرق والصاعقة شمالي العراق مضيفة أن القوات التركية دخلت الى مخابئ عناصر حزب العمال ودمرت أهدافا عدة عبر ضربات جوية مستمرة على مواقع حزب العمال.

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