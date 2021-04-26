صحة السليمانية تؤكد استقرار الموقف الوبائي

2021/04/26 | 12:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، استقرار الموقف الوبائي لفايروس كورونا وان نسبة الاصابات تتساوى تقريبا مع نسبة الشفاء.

وقال الدكتور هيرش سليم نائب المدير العام صلحة محافظة السليمانية خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في محافظة مستقر خلال الاسابيع الماضية وليس هناك فرق كبير بين نسبة الاصابات وحالات الشفاء.

واضاف: ان جميع المستلزمات لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في محافظة السليمانية متوفرة بشكل جيد، مشيرا الى ان جميع اللقاحات المتوفرة هي آمنة وفعالة بشكل جيد ضد فايروس كورونا.

واشار الدكتور هيرش سليم الى ان صحة السليمانية لم تسجل اية اعراض جانبية سلبية لدى الاشخاص الذين تلقوا اللقح المضاد لفايروس كورونا.

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