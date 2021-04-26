حلبجة تستذكر الذكرى الـ 47 لقصفها بقنابل النابالم

2021/04/26 | 12:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت جماهير محافظة حلبجة يوم الاثنين، الذكرى الـ 47 لقصف المدينة بالاسلحة المحرمة " النابالم"، والذي اسفر عن استشهاد 50 مواطنا واصابة 100 آخرين بجروح.

وقال كامران مصطفى المدير العام لشؤون الشهداء والمؤنفلين في حلبجة لـPUKmedia: ان النظام المباد اوغل في قتل الكورد وكان يهدف الى محو الخريطة السياسية لحلبجة، التي واجهت الهجمات بقوة وقدمت الكثير من الضحايا.

واضاف: ان قصف حلبجة بالاسلحة المحرمة" النابالم" جاء بعد يومين من قصف بلدة قلعة دزة عام 1974، مشيرا الى ان القصف خلف 50 شهيدا و100 من الجرحى، داعيا الحكومة الاتحادية الى تعويض عوائل الشهداء.

PUKmedia حلبجة

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