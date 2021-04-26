المركزي العراقي يطلق مبادرة للتخفيف من آثار حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/26 | 12:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أطلق البنك المركزي العراقي مبادرة للتخفيف من أضرار حادث حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد؛ لإعادة تأهيل المستشفى، ولدعم جهود الحكومة في معالجة آثار هذا الحادث.وأوضح المركزي، في بيان له، أن المبادرة تتضمن تخصيص منحة لذوي شهداء الحادث، وتخصيص …

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