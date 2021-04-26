هكذا - امين يونس

2021/04/26 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس في السبعينيات من القرن الماضي … تَوّجَهَ " ڤ-;-َهيل " من العمادية الى الريبار ، نزولاً عبر مُنحَدَر ال " طَپا " ، كعادتهِ يومياً .



وقفَ عند العَين وغَرفَ من ماءها العذب عدة رشفات .



تراءى لهُ العَم حسن في بستانه وهو يقطف العنب .



إقتربَ قائلاً : ـ السلام عليكم ..



الله يساعدك ..



ماذا تفعل أيها العم حسن ؟ * هكذا !ـ أقولُ لك سلام عليكم والله يساعدك ، تقول لي : هكذا ؟ * هكذا ـ م ......





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