الهدف الأسرع هز شباك الجوية العراقي..أهم أحداث الجولة الرابعة بدوري ابطال آسيا

2021/04/26 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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أقيمت في يومي الجمعة والسبت الماضيين، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب.

وشهدت الجولة الرابعة إقامة عشر مباريات سجل خلالها 28 هدفاً، حيث تجري المنافسات في السعودية والإمارات والهند..



وفيما يلي مجموعة من الحقائق والمعلومات التي تم رصدها في هذه الجولة:

- المباراة بين الريان والوحدة شهدت ثلاث حالات طرد، وهو الرقم الأعلى في حالات الطرد منذ مباراة جيجو يونايتد الكوري الجنوبي وأوراوا ريد دايموندز الياباني في شهر أيار 2017، والتي شهدت أيضاً ثلاث حالا طرد.

- نجح السوري عمر خربين في تسجيل هدف من ضربة جزاء خلال مباراة فريقه الوحدة أمام الريان، لينهي اللاعب صيامه عن التسجيل في دوري أبطال آسيا الذي استمر 384 دقيقة.

- سدد فريق القوة الجوية 3 محاولات على المرمى خلال المباراة أمام تراكتور الإيراني، وهو رقم يساوي محاولات الفريق بين الخشبات الثلاث في أول ثلاث مباريات.

- سجل تراكتور هدف التقدم على القوة الجوية بعد مرور 82 ثانية على انطلاق المباراة، وهو أسرع هدف في تاريخ النادي بدوري أبطال آسيا.

- حقق بيرسيبوليس الإيراني الفوز في أربع مباريات على التوالي حتى الآن، وهذه المرة الأولى في تاريخ النادي التي يحقق هذا الأمر.

- بيرسيبوليس الذي بلغ نهائي العام الماضي نجح للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته بالبطولة في تسجيل 4 أهداف أو أكثر، علماً بأنه فاز في نسخة العام الماضي على الشارقة الإماراتي بنتيجة 4-0 أيضاً.

- تلقت شباك الهلال السعودي 4 أهداف أو أكثر للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وكانت المرة الأخيرة عندما خسر أمام السد القطري 2-4 في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

- سجل السوري عمر السومة للمرة الأولى في مرمى الشرطة العراقي، لينجح في التسجيل بمرمى 14 نادياً من أصل 15 واجهها مع الأهلي، حيث يعتبر النصر السعودي الفريق الوحيد الذي لم يسجل في مرماه.

- سجل لاعب الشارقة محمد خلفان بعد مرور 182 ثانية فقط على مشاركته كبديل في المباراة أمام باختاكور الأوزبكي، وهو أسرع هدف للاعب بديل في نسخة هذا العام.

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