الجيش التركي يسيطر على قرية في دهوك شمالي العراق

2021/04/26 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

تستمر عمليات الجيش التركي لليوم الرابع على التوالي في مناطق مختلفة من محافظة دهوك فيما أشارت مصادر أمنية وشهود عيان إلى أن الجيش التركي سيطر على قرية برواري بالا المطلة على جبل كيسته.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طائرات تركية قصفت وبشكل مكثف مناطق جبل كارا بمحافظة دهوك، في وقت ماتزال الاشتباكات بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني مستمرة".

وأضاف، أن "الطائرات التركية قصفت اليوم بشكل مكثف مناطق جبل كارة، كما قصفت قرية سكيري التابعة لقضاء آميدي، والاشتباكات ماتزال مستمرة بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني والجيش التركي".

وأشار المصدر، إلى أن "الجيش التركي احراز تقدما في جبل متين الستراتيجي، فيما الاشتباكات، ولكن هناك مقاومة عنيفة من قبل عناصر حزب العمال، في وقت لم تصدر حكومة الإقليم أو وزارة البيشمركة أي تعليق على العمليات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنودها في انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق، فيما أشارت إلى أن العبوة زرعها عناصر حزب العمال الكردستاني.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "جنديا تركيا قُتل نتيجة تأثره بجروح أُصيب بها في وقت سابق، جرّاء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر الحزب عمال الكردستاني في منطقة عمليتي مخلب البرق والصاعقة، شمالي العراق".

وكانت تركيا قد أطلقت، عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، في 23 نيسان الحالي في شمالي العراق، قالت إن العملية تأتي لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه تركيا على لائحة الإرهاب.

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