وزير الخارجية الإيراني يصل بغداد في زيارة رسمية

2021/04/26 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الخارجية، وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحَّاف في بيان إن ظريف وصل إلى بغداد..



هذا وأشارت مصادر محلية الى ان ظريف سيلتقي رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى نظيره فؤاد حسين..



مبينة ان الزيارة ستبحث دور العراق الهادف الى التهدئة في المنطقة.

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