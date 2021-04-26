2021/04/26 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي ونظيره الإيراني:

– ظريف: المفاوظات مع نظيري العراقي كانت جيدة.

– حسين: مصلحتنا تقتضي منا العمل لصالح استقرار المنطقة.

– حسين: نتابع عن كثب آخر المستجدات بشأن الحوار الأميركي الإيراني.

– حسين: النقاشات مع الجانب الإيراني وصلت إلى نتائج مهمة.

– حسين: ناقشنا مع وزير الخارجية الإيراني مواضيع تهم المنطقة.

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