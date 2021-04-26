تجدد الاشتباكات في قامشلو

2021/04/26 | 13:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت اشتباكات متقطعة منذ صباح اليوم الاثنين، بمدينة قامشلو بين قوات الآسايش والميليشات التابعة للنظام السوري.

وقالت نورشان حسين ممثلة الادارة الذاتية لغرب كوردستان في اقليم كوردستان لـ​PUKmedia: ان الميليشات خرقت هدنة جاءت بمبادرة روسية وقوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم، موضحة، ان اشتباكات متقطعة مازالت مستمرة في حي الطي.

واضافت: ان اهالي الحي اغلبهم من القومية العربية ويرغبون العيش بكنف الادارة الذاتية بسلام وامان، مشيرة الى ان هناك ضحايا مدنيين بينهم طفل جراء الاشتباكات.

واضافت: ان الدور الروسي ايجابي لحل المشاكل في قامشلو، لافتة الى ان النظام السوري يحاول زعزعة الامن في المدينة قبيل الانتخابات.

واكدت ان الادارة الذاتية ترفض المشاركة في الانتخابات السورية، وان الخطوة الاولى هي الاعتراف بها بدلا من ترهيب المواطنين والقتال في قامشلو.

PUKmedia خاص

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