بالصور..الحشد والجيش يطلقان عملية مشتركة في نينوى

2021/04/26 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الحشد الشعبي في محافظة نينوى انطلاق عملية مشتركة مع قوات الجيش لتعقب خلايا داعش.

بيان للقيادة تلقته السومرية نيوز" ذكر ان قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي المتمثلة بالفوجين الأول والثاني في اللواء 33 وبمشاركة الجيش العراقي نفذوا عمليات دهم وتفتيش وتعقب خلايا داعش جنوب غرب الموصل وذلك وفق معلومات استخبارية.

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