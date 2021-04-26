انتحار طفل داخل منزله في ذي قار

2021/04/26 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اقدم طفل في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، على الانتحار شنقا داخل منزله جنوبي المحافظة.

وذكر مصدر امني للسومرية نيوز ، أن "طفلا يبلغ من العمر 12 عاما اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، لأسباب مجهولة حتى الآن".وبين المصدر، أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

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