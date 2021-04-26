بالجرم المشهود.. القبض على عصابة نصب واحتيال في بغداد

2021/04/26 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على عصابة للنصب والاحتيال في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مفارز الامن الوطني واستخبارات فوج طوارئ بغداد السادس وبعد جمع معلومات استخبارية، تمكنت من القاء القبض على عصابة تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بتزوير بطاقات ماستر كارت والمستمسكات لغرض سحب قروض من الشركات والجمعيات الاهلية".

واوضح انه "تم نصب كمين من قبل الفوج المذكور اعلاه ضمن شارع فلسطين ساحة بيروت وسط بغداد والقبض عليهم بالجرم المشهود".

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