-الانسايوان-والطبيعه:مقاربتان عقليتان؟ - عبدالامير الركابي

2021/04/26 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي بعيش الكائن البشري منذ مايقرب العشرة الاف عام، من دون ان تبدو له واضحة احتمالية وجودية أخرى غير تلك التي عاشها على انها الاشتراط الوجودي الأوحد، وهو ماتتداخل في تعيينه الاحتياجات الحيوية للكائن ومايؤمن ديمومته، مع الممكنات التي توفرها الطبيعة، الى ان تحول ذلك بمرور الوقت الى مبدا ثابت، نهائي، ومحوري، يشمل كل ماترتب على، ويتجاوز حدود المباشر من تامين الحاجات الحيوية، ليدخل باب البناء "الحضاري" المر ......





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