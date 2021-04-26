نائب: ثلاثة أسباب وراء تأخر استجواب المسؤولين في البرلمان العراقي - عاجل

2021/04/26 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، النائب محمود الزجراوي، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، عن أسباب تأخر استجواب بعض المسؤولين في البرلمان، مبيناً ان المحاصصة الحزبية وراء تأخير ذلك.

وقال الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض القوى السياسية تعمل على استجواب بعض المسؤولين من أجل المحاصصة الحزبية والاستهدافات الشخصية".

وأضاف، ان "هناك استجوابات صحيحة ولكنها معطلة في البرلمان لأسباب عدة منها صفقات مشبوهة، وضغوطات ومجاملات سياسية".

وأكد عضو مجلس النواب، اننا "سنعمل على تقوية وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان خلال الفترة المقبلة".

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