اعتقال 459 عسكرياً تركياً بتهمة الانقلاب

2021/04/26 | 13:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت وكالة الأنباء التركية اليوم الإثنين، إن الادعاء التركي أمر بالقبض على 532 شخصاً، بينهم 459 من القوات المسلحة في عملية تستهدف من لهم صلات برجل دين تتهمه أنقره بأنه وراء محاولة انقلاب 2016.

وتشمل التحقيقات 62 محافظة في إطار حملة أمنية متواصلة على شبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وسقط أكثر من 250 قتيلاً في يوليو (تموز) 2016 في الانقلاب الفاشل الذي ينفي غولن تورطه فيه.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب احتجزت السلطات حوالي 80 ألف شخص، وعزلت حوالي 150 ألفاً من الموظفين العموميين، ورجال القوات المسلحة من أعمالهم أو أوقفتهم عن العمل.

وتجاوز عدد المعزولين من الجيش التركي 20 ألفاً.

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