البرلمان يفتتح جلسته التداولية بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/26 | 13:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة تداولية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي لمناقشة حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان “مجلس النواب اقتتح جلسته التداولية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب”.

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