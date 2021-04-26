النزاهة النيابية: ثنائية المحاصصة والفساد هي من تسببت بحادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/26 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

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قالت لجنة النزاهة النيابية، إن ثنائية المحاصصة والفساد هي من تسببت بحادث مستشفى ابن الخطيب.

عضو اللجنة عالية نصيف شددت على وجوب محاربة الفساد في المؤسسات الصحية المتعلق بإيقاف بناء المستشفيات واستيراد الأدوية منتهية الصلاحية..



مشيرة الى أن المسؤولية هي مسؤولية تضامنية، وعلى الحكومة اتخاذ قرارات بمستوى الحدث.

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