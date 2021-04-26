صدور امر استقدام بحق نائب محافظ ذي قار وعدد من المسؤولين على خلفية قضايا فساد

2021/04/26 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ ذي قار وعدد من موظفي ديوان المحافظة على خلفية قضايا فساد.

وذكرت الهيئة في بيان أن قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة اصدر امر استقدام بحق نائب محافظ ذي قار وعدد من موظفي ديوان محافظة ذي قار بناء على ما ثبت بحقهم بشان قضية تقدير بدلات الايجار لمحال في قضاء الشطرة بمبالغ اقل من قيمتها الحقيقية ما أدى الى هدر بالأموال.

وفي سياق متصل اشارت الهيئة الى تنفيذ امر قبض قضائي بحق موظف يشغل منصب مدير قسم في شركة نفط ذي قار على خلفية تهم باختلاس الأموال واستغلال اسم الشركة لإخراج مواد من موقع العمل في ساعات متأخرة من الليل حيث تم تدوين أقواله قضائيا وايداعه للتوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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