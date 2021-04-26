مجلس النواب يفتتح جلسته التداولية بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/26 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني افتتح مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسته التداولية بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مجلس النواب، افتتح اليوم الاحد، جلسته التداولية بشأن […]

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