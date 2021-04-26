2021/04/26 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية عسكرية في نينوى وكمين يطيح بعصابة احتيال في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/26 | 13:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية عسكرية في نينوى وكمين يطيح بعصابة احتيال في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية عسكرية في نينوى وكمين يطيح بعصابة احتيال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).