البرلمان يفشل في عقد جلسته الخاصة بفاجعة مستشفى

2021/04/26 | 13:27 - المصدر: NRT عربية

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فشل مجلس النواب، الاثنين، في عقد جلسته الاستثنائية بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وبحسب مصدر لـ NRT عربية (26 نيسان 2021)، فان "اعضاء مجلس النواب فشلوا في عقد الجلسة الخاصة لمناقشة فاجعة مستشفى ابن الخطيب ببغداد".

واكد المصدر ان "رئاسة البرلمان لم تنجح في بحث تفاصيل حريق (ابن الخطيب) الذي اودى بحياة العشرات من الضحايا".

واشار الى ان "اعداد اعضاء مجلس النواب الذي حضروا الجلسة كانوا اقل من 100 نائبا".

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