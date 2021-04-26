القوات الامنية تعلن حصيلة واجبات نفذت في نينوى خلال الساعات الماضية

2021/04/26 | 13:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت القوات الامنية، الاثنين، من ضبط اسلحة مختلفة خلال واجبات عسكرية نفذتها في مناطق مختلفة من نينوى.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (26 نيسان 2021)، أن "قوة من قيادة عمليات نينوى وبعد ورود معلومات استخبارتية، تتمكن من العثور على 4 رمانات قاذفة RBG7 و3 قنابر هاون عيار 120 ملم و 3 صواريخ كاتيوشا و 10 حشوات كاتيوشا من مخلفات داعش في قرية زكيطة، حيث تمت معالجتها".

وفي عملية منفصلة، "خرجت قوة من قيادة عمليات غرب نينوى بواجب تفتيش المناطق ضمن قاطع مسوليتها، وعثرت على عبوتين ناسفتين محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي تم تفجيرها موقعيا".

من جانبها وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، "شرعت قوة من قيادة عمليات غرب نينوى لتنفيذ واجب في قرية العبرة، حيث تم العثور على 3 عبوات ناسفة وصاروخ طائرة و 32 قنبرة هاون عيار 120 ملم وتم تفجيرها موقعيا".

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