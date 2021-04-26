صحة الاقليم: حسم استئناف دوام المدارس

2021/04/26 | 13:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، ان اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا ستقرر استئناف الدوام الرسمي في المدارس.

وقال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم الوزارة في بيان، تابعه PUKmedia: ان الانباء التي تحدثت عن عدم ممانعة وزارة الصحة في استئناف الدوام المدرسي لا تمت للحقيقة بصلة، موضحا، ان الاوضاع الصحية بسبب كوورنا مازالت خطرة.

واضاف: ان قرار استئناف الدوام الرسمي بمدارس اقليم كوردستان، يحتاج الى تقييم اللجنة العليا لمكافحة كورونا، لاتخاذ القرار الانسب، مؤكدا عدم صدور اي قرار لحد الان بشأن استئناف الدوام الرسمي بمدارس اقليم كوردستان.

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