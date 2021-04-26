حمال الذهب يعرض بمهرجان لندن الدولي

2021/04/26 | 13:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض فيلم "حمال الذهب" Gold Runner من إخراج وإنتاج "تورج أصلاني" في قسم "المسابقة الرئيسية" من مهرجان لندن السينمائي الكوردي الثاني عشر في المملكة المتحدة.

وكان قد عرض الفيلم الذي اخرجه أصلاني ومن تأليف "تورج أصلاني" وهادي نادي، في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية حول العالم وحصد جوائز مرموقة، وفي أحدث ظهور دولي له نيابة عن السينما الإيرانية، سيعرض في مهرجان لندن للسينما الكوردي الدولي الثاني عشر عبر الإنترنت في قسم "المنافسة الرئيسية".

وشارك في مهرجان لندن الدولي للفيلم الكردي بدورته الثانية عشر، ومسابقة الراحل "يولماز غوناي" Yılmaz Güney للأفلام القصيرة حوالي 100 عمل في ثلاث فئات: الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام

القصيرة، وبالأنواع الخيالية والوثائقية والتجريبية، في عدة أقسام تنافسية، بما في ذلك؛ قسم "المنافسة الرئيسية" قسم "الفيلم القصير التنافسي"، قسم "الفيلم الوثائقي القصير التنافسي"، القسم غير التنافسي،

بما في ذلك؛ قسم "اختيار أفضل أعمال يولماز غوناي"، قسم "مراجعة أعمال كاظم أوز" Kazım Öz، قسم "مراجعة أعمال فيسي ألتاي" Veysi Altay، قسم "أفلام الرسوم المتحركة القصيرة"، قسم "ذات مرة في كردستان"، قسم "الأطفال في السينما"، قسم "المرأة في السينما"، قسم "الاحتفال بالثقافة"، قسم "السينما الكردية الكلاسيكية"، قسم "الكفاح مستمر"، قسم "ما وراء الحدود"، قسم "حرب الشاشة"، "حكايات" من قسم المنفى أيضًا، سيتم عقد "ورشات لابراهيم سعيدي" وهو مخرج وممنتج من إيران، و "ورشات المخرج التركي حسين كاراباي"، عبر الإنترنت في الفترة من 16 إلى 27 أبريل 2021 في لندن، ببريطانيا وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا في مختلف أنحاء المعمورة.

وعُرض فيلم "حمال الذهب" Gold Runner من بطولة جاله صامتی، سعید آقاخانی، بیام احمدی‌نیا، لطف‌اله سیفی، حسن زاهدی، داود محمدآبادی، علیرضا مهران، امید روحانی، محمد فراهانی، محمود شفیع‌خانی، رضا شفیع‌خانی و امین آقافرزانه ؛ لأول مرة في الدورة 37 لمهرجان فجر السينمائي.

ومثّل الفيلم الذي تشرف على توزيعه شركة البث الدولية "آرت هود" Arthood في جميع أنحاء العالم، السينما الإيرانية في أول مسابقة دولية له في القسم الرئيسي من مسابقة "التيارات الجديدة" New Currents في مهرجان "بوسان" Busan السينمائي الدولي الثالث والعشرين في كوريا الجنوبية وتم ترشيحه لأول وثاني أفضل أفلام هذا الحدث السينمائي الآسيوي البارز.

كما شارك الفيلم في الدورة السابعة من مهرجان "دهوك" Duhok السينمائي الدولي في كردستان العراق بعد ظهوره العالمي في مسابقة "الأفلام الدولية" World Cinema، وحصد مخرج الفيلم على جائزة "الموهبة الجديدة" New Talent عن إخراج الفيلم.



وسلمت هيئة المحلفين تمثالا ولوحة تذكارية لهذا السينمائي الايراني.

وفي آخر ظهور دولي لفيلم "حمال الذهب"؛ حاز على عرض ملف في مهرجان "تشاتراباتی شیواجی" Chhatrapati Shivaji الدولي في قسم المسابقة في الهند، ونال كل جائزة أفضل سيناريو لكل من "تورج اصلاني" و"هادي نادي".

وفريق عمل الفيلم عبارة عن: إخراج: تورج أصلاني، السيناريو: تورج أصلاني وهادي نادي، مدير التصوير: حسن أصلاني، مصمم صوت: محمد صالحي، موسيقى: مسعود سخاوت دوست، مدير الانتاج: سعید هاشمی، تصميم المشهد والملابس: مجید علی‌اسلام، مكياج سينمائي: رضا عربی، تمويل: فرشته جغتایی و تورج اصلانی، تخطيط: عقیل تقی‌زاده، المستشار الإعلامي: منصور جهانی و منوجهر جهانی و المنتج: تورج اصلانی.

PUKmedia منصور جهاني

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