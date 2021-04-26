تدمير 7 اوكار لداعش بعملية امنية في ابي صيدا

2021/04/26 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تدمير اوكار لداعش وتفجير عبوات ناسفة في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة مه، ان "قطعات فرقة الرد السريع ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى شرعت، بواجب تفتيش و تطهير مناطق في ناحية ابي صيدا".واضافت انه "تدمير 7 أوكار لداعش و 5 عبوات ناسفة مزدوجة والعثور على 9 اوكار لتصنيع العبوات الناسفة ووكرين للارزاق"، مؤكدة "تفجيرها من قبل مفرزة الهندسة".

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