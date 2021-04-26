استشهاد منتسب بالحشد وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في نينوى

2021/04/26 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل، أسفرت عن استشهاد منتسب بالحشد وإصابة أربعة آخرين.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، قرب قرية خان يونس ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل، أسفرت عن استشهاد أحد مقاتلي الحشد الشعبي، وإصابة اربعة اخرين".

وأضاف ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".

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