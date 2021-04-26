إيران تسجل نحو 500 حالة وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/04/26 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الاحد (26 نيسان 2021)، تسجيل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 496 شخصا اخر خلال 24 ساعة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، إن "المؤسسات الصحية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 21.026 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومنها 5.244 في حالة حرجة"، مشيرة الى "ارتفاع مجمل أعداد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 2.417.230".

وأضافت، انه "تم تسجيل 496 حالة وفاة خلال اليوم، ليرتفع مجمل أعداد الوفيات الى 70.070 حالة"، مشيرة الى "ارتفاع حالات الشفاء التام من الفايروس الى 1.892.229".

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