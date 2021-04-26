حراك انتخابي تحت جنح اللا دولة - علي عرمش شوكت

2021/04/26 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت تضيق يوماً بعد اخر المسافة التي تفصلنا عن موعد اجراء الانتخابات وجرياً مع تقلص الزمن المتبقي من عمر الدورة البرلمانية الحالية التي جاءت على اثر انتخابات 2018.والتي مطعون بنزاهتها اصلاً.



كنتيجة منطقية للتزويرالذي كان فوق العادة.



فخرجت " الزبدة المرة ".



وكانت خلاصتها الفشل المد بات اليوم لا يتناسب موعدها الحالي مع تسميتها بـ " المبكرة "، للاسف.



اذ لم يفصل موعدها الحالي عن موعدها الاعتياد ......





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