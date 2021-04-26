2021/04/26 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، تفجير منزل يحتوي على غرفتين مفخختين في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ان “قوة مشتركة من قيادة عمليات الانبار، تعثر على وكر، عبارة عن منزل متروك يحتوي على غرفة للمنام وغرفتين مفخختين مع وجود ثغرة في جداره لغرض ادخال واخراج العجلة للاختفاء من الرصد الجوي والارضي”.

وأشارت الى “تفجير المنزل ميدانيا من قبل المفرزة المختصة”.

التالي

منذ 15 دقيقة

تدمير 16 وكراً وخمس عبوات ناسفة بعملية تفتيش في ديالى

منذ ساعة واحدة

القبض على متهم بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة في بغداد

منذ ساعتين

وزير الداخلية يترأس اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق لمناقشة ملابسات حادث مستشفى ابن الخطيب

منذ ساعتين

القضاء: تصديق أقوال المتهم بقتل مُعلمة الديوانية

منذ 5 ساعات

النزاهة: استقدام نائب محافظ والقبض على مهندس مختلس في ذي قار

منذ 20 ساعة

اعتقال عصابة للسطو المسلح في كركوك

منذ 21 ساعة

القضاء يقرر توقيف مدير مستشفى أبن الخطيب لحين إكمال التحقيقات

منذ 22 ساعة

الجيش التركي يتوغل في دهوك

منذ 24 ساعة

حصيلة العمليات الامنية في نينوى اليوم الاحد

منذ يوم واحد

الداخلية: 82 شهيداً بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير منزل يحتوي على غرفتين مفخختين في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير منزل يحتوي على غرفتين مفخختين في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).