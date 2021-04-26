تدمير 16 وكراً وخمس عبوات ناسفة بعملية تفتيش في ديالى

2021/04/26 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، تدمير 16 وكراً وخمس عبوات ناسفة بعملية تفتيش في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ان “قطعات فرقة الرد السريع ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى تشرع، بواجب تفتيش و تطهير مناطق في ناحية ابيصيدا“.

واشارت الخلية الى “تدمير 7 أوكار و 5 عبوات ناسفة مزدوجة والعثور على 9 اوكار لتصنيع العبوات الناسفة ووكرين للارزاق، تم تفجيرهم منقبل مفرزة الهندسة“.

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