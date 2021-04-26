النزاهة: استقدام نائب محافظ والقبض على مهندس مختلس في ذي قار

2021/04/26 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ

نائب محافظ ذي قار وعددٍ من مُوظَّفي

ديوان المحافظة، فيما أشارت إلى تنفيذ

أمر قبضٍ صادرٍ بحق مسؤولٍ في شركة نفط

ذي قار مُتَّهمٍ بالاخ

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