الرئيس صالح لوزير الخارجية الإيراني: العراق المقتدر المستقر ذو السيادة مرتَكزٌ لسلام كل المنطقة

2021/04/26 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني..

الرئيس برهم صالح: العراق المقتدر

المستقر ذو السيادة مرتَكزٌ لسلام كل

المنطقة، وعلاقاتنا المتوازنة تدعم

تخفيف التوترات الإقليمية

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استقبل السيد رئيس ا

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