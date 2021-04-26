محافظ البنك والسفير الأميركي يبحثان التعاون بالمجالات النقدية والاقتصادية

2021/04/26 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف والسفير الأميركي في العراق ماثيو تولر، اليوم الاثنين، التعاون بالمجالات النقدية والاقتصادية.وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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