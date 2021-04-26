2021/04/26 | 13:58 - المصدر: الشرقية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السهيل: ترويع المدنيين ظاهرة دخيلة على العشائر الاصيلة) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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