لجنة نيابية تكشف ملفات فساد في كركوك وتهدد المحافظ باحالته الى المحاكم

2021/04/26 | 13:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية انها بصدد رفع طلب الى رئيس الوزراء ولجنة النزاهة النيابية باحالة محافظ كركوك و المقصرين معه للمحاكم حفاظا على المال العام من الهدر والافعال اللاقانونية.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (26 نيسان 2021) انه "سبق وأن تم مخاطبة الهيئة الوطنية للاستثمار بوجود شبهات فساد اداري وقانوني، وهدر في أموال الدولة للأراضي التابعة للمؤسسات الحكومية في كركوك، وكانت الاستجابة من قبل رئيسة الهيئة بضرورة تشكيل لجنة تحقيقة من قبل ادارة محافظة كركوك للتدقيق في كافة العقود الاستثمارية الغير مستوفية الشروط او المتلكئة."

واضاف الصالحي "اننا ومن منطلق مهامنا الرقابية، لم نحصل على جواب شافي وكافي من هيئة استثمار كركوك، واللجان المعنية واننا بصدد اجراءات جدية تعيق تطبيق الوصول الى المعلومات الدقيقة، كما وابلغ الادعاء العام في كركوك والسادة القضاة وهيئة النزاهة والرقابة المالية وللمرة الاخيرة بإجراء تحقيق عاجل وفوري واعلامنا بالمشاريع المخالفة للضوابط والتعليمات القانونية."

واكد الصالحي انه "في حالة عدم اتخاذ اية اجراءات من قبل المعنيين، سوف نرفع طلبا لدولة رئيس الوزراء ولجنة النزاهة النيابية ونطلب باحالة المقصرين للمحاكم حفاظا على المال العام من الهدر والافعال اللاقانونية" .

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