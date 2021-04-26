2021/04/26 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | برهم صالح لظريف: العراق المقتدر المستقر ذو السيادة مرتَكزٌ لسلام كل المنطقة.

رئيس الجمهورية: المنطقة تواجه تحديات وينبغي العمل والتنسيق المشترك والتزام الحوار لتجاوزها.

رئيس الجمهورية: علاقاتنا المتوازنة تدعم تخفيف التوترات الإقليمية.

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