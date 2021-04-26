وضع حد للعمليات التركية داخل الاقليم

2021/04/26 | 14:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الداخلية والامن والمجالس المحلية في برلمان كوردستان يوم الاثنين، الى عقد جلسة خاصة بشأن التوغل التركي، معربة عن امتعاضها من استئناف الجيش التركي عملياته.

وقال البرلماني هاوري بناء محمد عضو اللجنة لـPUKmedia: ان اللجنة تعمل لانعقاد جلسة خاصة بشأن استئناف الجيش التركي عملياته داخل اقليم كوردستان، موضحا، كما تطالب حكومة اقليم كوردستان بايضاح حول انتهاكات الدول المجاورة لاقليم كوردستان.

واضاف: ان حكومتي الاتحادية والاقليم، عليهما وضع حد لكل ذلك، مؤكدا استمرار العدوان.

يشار الى ان الجيش التركي بدأ قبل ايام، عملية جديدة بمناطق برواري بالا بمحافظة دهوك، فيما الاشتباكات مازالت مستمرة.

PUKmedia ترجمة

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